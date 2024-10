Justiça nega recurso do Banco do Brasil e RJ da Agrogalaxy segue em Goiás

Em decisão unânime, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) negaram recurso do Banco do Brasil e decidiram que o processo de recuperação judicial da Agrogalaxy deve seguir em Goiânia. O banco defendia que o processo deveria ser transferido para a São Paulo. Durante a audiência, que ocorreu nesta quinta-feira, 10, o entendimento dos magistrados foi que o processo deve seguir em Goiânia por se tratar da cidade sede da empresa de insumos agrícolas, onde são tomadas as principais decisões do grupo e está concentrada parte relevante de suas operações. O Banco do Brasil também questionou as liminares concedidas pela Justiça na primeira instância, entre elas a que impede a execução antecipada da dívida da Agrogalaxy para proteger o caixa da empresa e, consequentemente, a operação. O julgamento de hoje manteve as medidas liminares a favor da Agrogalaxy.