Justiça autoriza empréstimo de R$ 20 milhões e alivia caixa da Coteminas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Justiça autorizou nesta quarta-feira, 7, que o Grupo Coteminas, em recuperação judicial, tome emprestado 20 milhões de reais junto ao Banco Fibra. O valor será utilizado para fluxo de caixa da companhia, que anunciou dívida no valor de 2 bilhões de reais. O grupo deu um imóvel em Vinhedo, no interior de São Paulo, como garantia do empréstimo. O pedido foi antecipado pela coluna na semana passada.