Juros altos aumentarão pedidos de recuperação judicial, diz EXM Partners

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O ciclo de alta da Selic – que subiu para 10,75% na quarta-feira, 18, e deve se manter ao redor dos 12% até o segundo semestre de 2025 – vai dificultar ainda mais a situação de empresas que já estão com problema de caixa e fazer com que aumente os pedidos de recuperação judicial, de acordo com a EXM Partners, consultoria especializada em Turnaround, Reestruturação de Dívidas, Recuperação Judicial e Administração Judicial.

O sócio da empresa, Angelo Guerra Netto, explica que “a situação se mostra desafiadora para empresas que já se encontram em crise e com contexto de fragilidade financeira. Os juros elevados impõem desafios adicionais, acirrando as dificuldades que enfrentam, colocando em risco a capacidade de recuperação e sobrevivência”.

Netto aponta que os setores de varejo, indústria e agro são os que devem sofrer mais pelos próximos trimestres. “Neste cenário, áreas importantes de controle e planejamento da empresa acabam não obtendo a devida atenção e, como consequência, amplia-se a fragilidade. Será necessário analisar mais profundamente sua governança, certificando e ampliando a transparência, com vistas ao planejamento e redução de custos”, afirma.