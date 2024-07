Joint venture do GPA e RD Saúde, Stix espera faturar R$ 500 mi

A Stix, uma joint venture (empreendimento conjunto, em inglês) do grupo Pão de Açúcar (GPA) e da RaiaDrogasil (RD), espera faturar 500 milhões de reais em 2024, um crescimento de 80% ante o resultado do ano anterior, quando faturou 280 milhões de reais. Fundada há pouco menos de quatro anos, a empresa opera no mercado de fidelidade oferecendo pontos que geram descontos aos clientes dos dois grupos. Desde que o negócio começou, incorporou outras marcas ao portfólio de descontos, como C&A, Sodimac e, mais recentemente, a Shell. A parceria com a vendedora de combustíveis é vista como um dos propulsores do faturamento. “Completamos o tripé de varejo de alto consumo, com supermercado, farmácia e posto de gasolina”, diz Eduardo Leonidas, fundador e CEO da Stix. Além da Shell, a Livelo também tem um papel importante no aumento das vendas. Há nove meses, as duas empresas do ramo de fidelidade firmaram uma parceria com certa intercambialidade de pontos. Atualmente, a Stix conta com cerca de 9 milhões de usuários e seus parceiros possuem, somados, 8 mil lojas em todas as regiões do Brasil. “Temos um time comercial que está prospectando novos parceiros, por exemplo, no mundo de pet centers, no mundo de esportes. Queremos estar em todos os momentos de consumo. Mas nada de iminente até o momento”, diz Leonidas sobre o futuro da empresa.