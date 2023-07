J.P Morgan vê lucro explodir e eleva sarrafo na abertura de balanços

O banco americano JP Morgan abriu a temporada de balanços corporativos no exterior e subiu o sarrafo para as instituições financeiras locais. O banco registrou lucro líquido de 14,5 bilhões de dólares (70,5 bilhões de reais) no segundo trimestre de 2023. O número é 67% maior em relação ao mesmo período de 2022. O chamado lucro por ação foi de 4,75 dólares, bem acima dos 3,97 dólares esperados por analistas consultados pela FactSet. O cenário de juros altos e a compra do First Republic Bank pela instituição impulsionaram os números. A aquisição evitou a falência do banco e fez aumentar o tamanho do JP Morgan — que revisou de 84 bilhões de dólares para 87 bilhões a previsão de ganhos em 2023. As ações sobem 3% na manhã desta sexta-feira, 14.

