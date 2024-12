Itaú registra alta de 24% nas transações durante a Black Friday de 2024

O Itaú Unibanco registrou alta de 24,2% nas vendas realizadas durante a Black Friday deste ano, processadas entre 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024, na comparação com a data comercial do ano passado. O dado considera as compras realizadas através de cartões de débito e crédito, Pix QR Code e Bolecode, realizadas tanto online quanto presencialmente, nas maquininhas da Rede, empresa pertencente ao banco. O segmento de vestuário, calçados e acessórios foi um dos que registrou a maior alta em transações, de quase 35%, seguidos pelo de bares e restaurantes, com quase 33% de alta. Já outras categorias tiveram crescimento abaixo da média geral, como no caso dos produtos farmacêuticos e de perfumaria, com alta de 20%, e o setor de combustíveis, que vendeu 19% a mais do que em 2023. Segundo, Angelo Russomanno, diretor de pagamentos para pessoas jurídicas do Itaú, o Pix ganhou relevância na Black Friday deste ano. “Tivemos muitos avanços no sentido de melhorar a experiência de empresas e clientes, além de outras vantagens do Pix, como segurança e eficiência nos recebimentos pelos lojistas”, diz.

