Itaú é mais um banco a ter lucro prejudicado pela Americanas

O Itaú reportou resultados trimestrais abaixo do esperado pelo consenso de mercado. O banco lucrou 7,6 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022, contra expectativa de 8,2 bilhões do mercado financeiro. O Itaú é mais um banco a colocar na ponta do lápis o estrago provocado pelas dívidas de 47 bilhões de reais da Americanas. O banco optou por provisionar toda a sua exposição à dívida da varejista, cerca de 1,3 bilhão de reais. Em outras palavras, é um montante que o banco reserva antecipadamente como provável perda.

Alguns analistas reconhecem que, sem os efeitos extraordinários, os resultados teriam sido melhores que o esperado. “Mas a melhor notícia vem que, com o balanço limpo, a agenda volta ser de crescimento. Pelo menos é isso que o guidance de 2023 nos guia. Diferente do Santander, que provisionou apenas 30% da Americanas, o Itaú não vai ter que reconhecer novas perdas com o ativo ao longo de 2023. Pelo contrário, com 100% do problema fora do caminho, qualquer resolução do caso Americanas pode gerar reversão de provisão ajudando melhorar o resultado do banco”, escrevem os analistas da Genial Investimentos em relatório enviado a clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter