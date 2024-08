iPhone, formatura e Disney: os motivos que fazem jovens guardar dinheiro

Eletrônicos, estudos e viagens são os principais objetivos das economias de crianças e adolescentes de até 15 anos, mostra levantamento do PicPay. A análise dos Cofrinhos, ferramenta para guardar dinheiro no app, também sugere a influência dos pais no hábito de poupar e no montante investido, já que as contas conectadas às dos responsáveis têm aportes três vezes maiores.

Liderando a lista dos que definem objetivo personalizado, 27% poupam para adquirir dispositivos eletrônicos, como iPhones, computadores, tablets e notebooks. Esse desejo começa a partir dos 10 anos e se mantém até os 15 anos.

A educação é a segunda maior motivação, representando 18,5%. Os jovens economizam para a faculdade, intercâmbio, formatura, cursos e materiais escolares. As crianças mais novas, entre 4 e 9 anos, são as que mais concentram os investimentos pensando nos estudos, com 40% dos Cofrinhos guardados para este fim.

Cerca de 10% das metas são atribuídas a viagens, variando desde passeios à praia até destinos internacionais, com destaque para a Disney. Outras finalidades incluem a compra do primeiro carro ou moto, a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), festas de aniversário, itens de moda e produtos relacionados a games.

Além dos objetivos específicos, 34% das economias são destinadas a ‘só para guardar’ e 8% servem como reserva de emergência. Chama atenção ainda que 3,5% dos Cofrinhos são para metas ambiciosas como ‘ficar rico’ e ‘conquistar meu primeiro milhão’. Aos 15 anos, já começam a aparecer objetivos com foco na aposentadoria.