Intuitive Care atrai BTG, Vox Capital, Invest Tech e Bold Capital

A Intuitive Care, startup que atua na operacionalização de troca de informações entre operadoras de planos de saúde, captou 10,5 milhões de reais com investidores. A rodada mais recente foi com a participação no boostlab, programa de investimento em startups do BTG Pactual, em que recebeu 1 milhão de reais em recursos. Além do BTG Pactual, a Intuitive Care conta com investidores como a Vox Capital, a Invest Tech e a Bold Capital. “Todo o trabalho que estamos desenvolvendo há sete anos tem nos ajudado a pelo menos dobrar nosso faturamento a cada ano”, afirma Paulo Leite Pinto, um dos sócios e CEO da healthtech, acrescentando a startup já gerou mais de 50 milhões de reais em receita desde a fundação.