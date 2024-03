Interferência estatal excessiva em empresas é danosa, diz sócio da Perfin

VEJA Mercado | 14 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 14. Uma tempestade de fatores atinge em cheio a mineradora Vale. Os preços do minério de ferro caíram para o menor patamar em seis meses, negociados a 112 dólares por tonelada na China. As incertezas em relação à crise do setor imobiliário chinês e ao crescimento econômico do país em 2024 afetam os preços semana após semana. Além disso, a sucessão de Eduardo Bartolomeo na presidência da companhia toma conta do noticiário corporativo desde o final do ano passado. O governo tentou emplacar o ex-ministro Guido Mantega, mas desistiu da empreitada. Luciano Penido, ex-conselheiro independente da empresa, renunciou ao cargo nesta semana e afirmou que o processo sucessório tem sido conduzido de forma manipulada e sob nefasta influência política. A empresa já perdeu cerca de 50 bilhões de reais em valor de mercado apenas neste ano. A Petrobras ainda estuda maneiras de investir os quase 50 bilhões de reais que seriam pagos em dividendos aos acionistas. Diego Gimenes entrevista Marcelo Sandri, sócio da Perfin.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF