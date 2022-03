Inflação, juros e commodities devem amassar construção civil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Fechamento em vídeo | 11 de março.

Uma combinação de fatores negativos vai atingir em cheio um dos setores mais importantes da economia: a construção civil. A guerra entre Rússia e Ucrânia se juntou a outros problemas antigos como inflação e juros, e vão pressionar as incorporadoras. Os resultados do quarto trimestre de 2021 têm sido revelados pelas empresas e mostram que a maré não está boa para o setor. Confira os planos das construtoras para o temido ano de 2022 em mais uma edição em vídeo do VEJA Mercado.

