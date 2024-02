Ibovespa pode chegar aos 170 mil pontos em 2024, diz Luciano Costa

O Banco Central divulgou na manhã desta terça-feira, 6, a ata de sua última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. O documento reiterou o ritmo de corte de 0,50 ponto percentual na Selic para as próximas reuniões, e afirmou que o cenário doméstico segue em linha com o cenário de desaceleração esperado pelo Comitê. A queda no juro real deve impulsionar o desempenho da economia este ano. O crescimento deverá ser heterogêneo, englobando os setores de consumo e investimento – ao contrário do ano passado, que teve um avanço concentrado na agricultura e setor externo. A repórter Camila Barros entrevista Luciano Costa, economista-chefe da corretora Monte Bravo.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify