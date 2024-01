IA aponta Luiza Trajano como empresária que mais promove mudanças no país

Um levantamento inteiramente feito com uso da big data aponta Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração da varejista Magazine Luiza, em primeiro lugar como uma dos cem executivos que lideram a agenda de mudanças no país. Tarciana Medeiros, do Banco do Brasil, ocupa o segundo lugar, enquanto Milton Maluhy Filho, do Itaú Unibanco, Roberto Sallouti, do BTG, e Cristina Junqueira, do Nubank, completam os cinco primeiros colocados.

O estudo “CEOs Change Makers Brasil”, da Horse, empresa especializada em consultoria estratégica baseada em big data, analisou por meio da inteligência artificial (IA) a atuação dos líderes em relação aos temas inovação, sustentabilidade e meio ambiente, diversidade e inclusão, talento e conciliação entre vida pessoal e profissional tanto na mídia quanto nas redes sociais. A pesquisa busca apontar lideranças que estão promovendo um impacto positivo para além do seu negócio através de um forte compromisso com a agenda de mudança socioeconômica.

Nos últimos 12 meses, foram processados mais de 50 milhões de artigos jornalísticos dos 23 principais portais de notícias do Brasil. Ao mesmo tempo, foram avaliadas mais de 1,1 milhão de conversas no Twitter e LinkedIn.