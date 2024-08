Huawei avança em contratos com o governo e ocupa 60% do mercado

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Huawei, multinacional chinesa de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), alcançou 60% do ‘market share’ no fornecimento de soluções e tecnologias como infraestrutura de conectividade, armazenamento e storage para os órgãos públicos municipais, estaduais e federais do país.

Na área da educação pública, por exemplo, a Huawei tem parceria com os estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Minas Gerais. “Se o governo local não investe em uma boa infraestrutura tecnológica para oferecer serviços públicos para a população, não consegue absorver o melhor que a tecnologia tem, por exemplo, não adianta uma escola ter um Wi-Fi 7 e uma cobertura de rede de até 100MB porque a rede não alcança a velocidade e não atinge o objetivo do ensino de qualidade, mais integrado e tecnológico”, diz Douglas Piller, diretor Regional da Huawei Enterprise Brasil, Departamento de Contas de Governo.