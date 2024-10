HS Group adquire Servman em transação e plano de investimento de R$ 40 mi

O aquecimento da indústria foi considerado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como uma das principais razões para o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre deste ano, em relação ao período imediatamente anterior. Um reflexo dessa retomada pode ser medido também pelo “apetite” das empresas prestadoras de serviços no segmento industrial, para iniciativas em fusões e aquisições.

A análise é do sócio-fundador e diretor da Zaxo, Jefferson Nesello. A Zaxo é uma boutique de M&A, isto é, uma empresa que presta consultoria e assessoria especializada para organizações interessadas em adquirir ou serem adquiridas, e acaba de concluir um processo envolvendo a aquisição da Servman Manutenção Industrial pela HS Group. A transação e o plano de investimento de dois anos na empresa foi de 40 milhões de reais.

O processo durou cerca de seis meses. “Começou formalmente em fevereiro e se encerrou no final de agosto, com a HS Group assumindo a Servman em setembro. Foi um processo relativamente rápido”, comenta Nesello. A Zaxo M&A Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da Servman.