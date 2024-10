Hospital paraibano economiza R$ 500 mil por mês após montar usinas solares

O Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (HELP), localizado em Campina Grande, na Paraíba, tem economizado cerca de 500 mil reais por mês em gastos com energia após construir quatro usinas solares. Atualmente, toda a demanda energética das do hospital, que presta atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), é suprida com energia solar. A economia mensal tem auxiliado nas contas, especialmente em relação a áreas médicas consideradas menos rentáveis, como a pediatria. As usinas são parte de um investimento de 50 milhões de reais em ações ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) realizadas pelo hospital ao longo de um ano e meio.