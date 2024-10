Hortifruti registra aumento de 50% na procura por azeites

A Hortifruti Natural da Terra registrou um aumento de mais de 50% no faturamento de azeites, no comparativo com 2023. A expansão inclui azeites de marca própria e de líderes de mercado, além da oferta de produtos premium. Com 50 rótulos disponíveis, os azeites de marca própria nas versões extra virgem e orgânico representam 21% das vendas da categoria.