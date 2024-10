Homens são mais propensos a aceitar salários menores, diz pesquisa

Homens estão mais propensos a aceitarem salários menores de acordo com os benefícios oferecidos pela empresa, aponta pesquisa da Caju, empresa de tecnologia especializada em gestão de RH. 51% dos homens entrevistados declararam que estariam dispostos a aceitar um salário menor se os benefícios oferecidos pela companhia fossem melhores.

O levantamento revelou que mulheres valorizam 30% mais o vale-alimentação do que os homens (19,3% contra 14,8%). Além disso, as mulheres também dão 2,4 vezes mais importância ao horário flexível. Por outro lado, os homens demonstram maior preferência pelo plano de saúde (32,4% contra 29,1%) e pela participação nos lucros da empresa (16,1% contra 11,1%). A pesquisa foi realizada com 524 funcionários CLT de diversas regiões do Brasil.