O avanço de aplicativos como Tinder entre os homens, segundo o Itaú

Os homens dominam os gastos com as versões e ferramentas pagas dos aplicativos de relacionamento, como Tinder ou Bumble, com 78% das transações realizadas nesse segmento em 2023, aponta um levantamento do Itaú Unibanco.

O estudo considerou os gastos realizados com cartões de crédito em oito aplicativos de relacionamentos entre janeiro e outubro de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. No período, houve um aumento de 13% nos pagamentos realizados, com ticket médio de 32 reais. Os estados que mais realizam transações são, na ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. E os meses de janeiro e fevereiro concentraram a maior alta no consumo em relação ao mesmo período do ano anterior, com alta de 23% e 22%, respectivamente. “O levantamento nos mostra que o uso das versões pagas desses aplicativos está mais concentrado na geração Y, que em 2023 foi responsável por 47% das transações. A geração X vem em seguida, com 30%, e os mais velhos (babyboomers) e mais jovens (geração Z) praticamente empatam, com 12% e 11%, respectivamente”, explica Moisés Nascimento, diretor do Itaú Unibanco.

Considerando o recorte por salário mensal, o consumo está mais concentrado entre quem tem uma renda entre 2 e 4 salários por mês, representando 28% das transações. As faixas que recebem entre 1 e 2 salários – puxada pelos mais jovens – e entre 4 e 8 salários aparecem em seguida, com 23% cada.