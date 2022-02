Herdeiros da CAOA oferecem R$350 mi para encerrar disputa com Banco Santos 

Os herdeiros da CAOA, do empresário Carlos Alberto Oliveira Andrade, estão correndo contra o tempo para tentar fechar um acordo para encerrar a disputa que já dura mais de uma década com o falido Banco Santos. Os herdeiros oferecem 350 milhões de reais para acabar com a disputa, segundo documentos de um processo ao qual o Radar Econômico teve acesso. O administrador judicial, Vânio Aguiar, disse em e-mails enviados a credores que o valor oferecido é baixo e que o aceitável seria 480 milhões de reais, já que a BDO estimou que a dívida da CAOA chega a 854 milhões de reais, em alguns casos já reconhecidas pela Justiça. A CAOA alega que teve contratos com assinaturas fraudadas nas operações com o banco Santos e que já havia encerrado os contratos de financiamento antes mesmo da falência. O problema do Banco Santos é que os contratos de financiamento eram feitos e parte dos recursos destinados a títulos de empresas offshore do banqueiro Edemar Cid Ferreira.

A oferta dos herdeiros está para ser apreciada pelo juiz da falência, mas são os credores que vão decidir se aceitam ou não. Para os herdeiros da CAOA é importante destravar essa disputa para fazer a partilha da herança, segundo disse Vânio Aguiar aos credores. A coluna apurou que outro motivo de pressa dos herdeiros é a possível venda da carteira de crédito do Banco Santos. Eles querem evitar ter que reiniciar negociações com uma terceira parte. Na semana passada, o administrador judicial entregou ao juiz da falência a avaliação em cerca de 2,5 bilhões de reais para a carteira do banco, que vai a leilão.

