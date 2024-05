Heineken doa voucher e curso de finanças a ambulantes de show da Madonna

A cervejaria Heineken, através de seu instituto social, vai prestar auxílio a vendedores ambulantes e catadores de materiais recicláveis durante o show da cantora Madonna na praia de Copacabana, neste sábado, 4. A companhia holandesa é patrocinadora oficial do show. Os ambulantes vão receber 100 reais em um vale alimentação, além de um curso sobre gestão financeira, a ser ministrado na cooperativa dos vendedores em Copacabana, entre esta sexta-feira, 3, e sábado. Um kit de higiene com protetor solar, entre outros itens, também será distribuído. Já os catadores receberão da Heineken e do Itaú, principal idealizador do evento, equipamentos de proteção individual (EPIs), além da remuneração.