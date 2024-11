Os planos e o retorno bilionário que a Ciclus Ambiental espera em Belém

O Grupo Simpar, presidido por Fernando Simões e controlador de empresas nas áreas de logística, locação de carros, mobilidade, saneamento e gestão de resíduos, deve investir 700 milhões de reais na zeladoria urbana de Belém, no Pará. A cidade será sede da COP30, em 2025. O aporte será feito por meio da Ciclus Ambiental, empresa de gestão de resíduos do grupo, que possui convênio semelhante no Rio de Janeiro. Entre outras obrigações, o contrato prevê a coleta de lixo e a construção de um aterro sanitário na região. A Ciclus Ambiental projeta faturar 1 bilhão de reais por ano com a nova operação.