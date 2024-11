Grupo Oma espera gerar ao menos US$ 10 milhões em créditos de plástico

O grupo Oma, voltado a ativos ambientais, espera gerar ao menos 10 milhões de dólares em créditos de plástico — que operam em lógica semelhante aos créditos de carbono — através de um projeto com a Valgroup, uma das principais recicladoras do país. O projeto, que extrai créditos do plástico reciclado pela companhia nos últimos sete anos, demandou um investimento de 3,5 milhões de reais por parte da Oma. A expectativa é que os créditos possam começar a ser emitidos no próximo mês. Além do montante inicial, a reciclagem da Valgroup seguirá rendendo créditos a cada ano, equivalentes a 1,5 milhão de dólares no período. Trata-se da primeira iniciativa do tipo com o padrão internacional da reguladora Verra a ser realizado no Brasil.