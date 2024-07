Grupo King’s fatura € 106 milhões após aquisição da JBS

O faturamento do Grupo King’s, que atua no mercado de charcutaria italiana, atingiu 106,3 milhões de euros em 2023 – alta de 13% em relação ao ano anterior. O resultado foi atingido apenas dois anos depois da compra do grupo pela JBS, por meio de sua subsidiária Rigamonti, líder na produção de bresaola, uma das especialidades da gastronomia italiana.

Com o investimento de 82 milhões de euros, a JBS assumiu, em dezembro de 2021, as quatro fábricas do Grupo King’s na Itália, sendo duas na província de Parma, uma em Vicenza e a quarta em Udine, além de toda a operação nos Estados Unidos. Do faturamento total atingido pelo King’s em 2023, 18% correspondem à receita com exportações.