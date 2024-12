Grupo FS vai investir R$ 1,8 bi em data centers no Nordeste, Sul e Sudeste

O Grupo FS, líder em cibersegurança no Brasil, vai investir 1,8 bilhão de reais na construção de três novos data centers localizados no Ceará, no Paraná e em São Paulo. Cada galpão com máquinas para o armazenamento de dados terá 40 000 metros quadrados. O dinheiro virá da geração de caixa da companhia, que fatura cerca de 1,4 bilhão de reais por ano, e do bolso do empresário Alberto Leite, dono do grupo. “Não vou alavancar a empresa, porque é um investimento muito arriscado”, diz. ‘Se der certo, a partir da terceira planta vamos começar a captar.”

