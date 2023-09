Grupo Alfa vende líder no varejo de construção para gestora AGI

O Grupo Alfa, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, vendeu todo do capital da varejista C&C para a Arcos Gestão e Investimento (AGI), voltada a investimentos no mercado de varejo. Uma das principais empresas do mercado de produtos para construção do país, a C&C possui 28 lojas e dois centros de distribuição, localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A AGI foi formada a partir da saída de sócios da Legion Holding — André Peixoto, Daniel Melo, Fabio Ferrante, Leonardo Macedo, Wallace Henriques — que, em 2020, optaram por criar sua própria empresa de investimentos. No ano anterior, o controlador da holding, Fabio Carvalho, na direção contrária dos demais, já havia decidido se afastar do mercado de varejo e investir em outros setores. Antes de tocar a empreitada, o grupo que deu origem à AGI ocupou cargos de liderança na gestão de empresas que passaram pelo portfólio da Legion, como Casa & Vídeo, Bravante, Leader e Contax.

Na venda da C&C para a AGI, a gestora foi assessorada pela Prisma Capital, que vai continuar provendo seus serviços à C&C. Do lado do Grupo Alfa, o banco BTG Pactual agiu como assessor na transação.

