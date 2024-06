Grande corte de gastos públicos é improvável, diz economista Ricardo Nunes

VEJA Mercado | 28 de junho de 2024

“Estamos vendo como o descontrole fiscal e declarações [da presidência] sobre aumentar os gastos afetam, sobretudo, o câmbio, que já superou os R$ 5,50”, disse o Ricardo Nunes, CIO de crédito e Wealth Management da Paramis Capital. “Diante dessa piora, o governo vem à público para tentar amenizar o mercado, mas eu tenho dificuldade de acreditar que teremos gastos menores”.

Na quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à Rádio Itatiaia, que está acontecendo uma “operação pente-fino” nos ministérios para reavaliar os gastos públicos. O presidente disse que “sempre há espaço para cortar despesas no Orçamento”, mas que programas sociais do governo não seriam atingidos por eventuais cortes. A fala de Lula animou o mercado e ajudou o desempenho do Ibovespa, que fechou a quinta em alta de 1,36%, aos 124.308 pontos.

Ao longo desta semana, que encerra o primeiro semestre de 2024, os investidores também reagiram à divulgação de uma série de indicadores econômicos: IPCA-15, Relatório Trimestral de Inflação do BC, Caged, Pnad Contínua. Nos EUA, a divulgação do PCE, relatório de inflação mais olhado pelo Fed, dividiu as atenções com o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden.

Camila Barros entrevista Ricardo Nunes, CIO de crédito e Wealth Management da Paramis Capital.

