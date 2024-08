Governo precisa ser mais veloz na sustentabilidade, diz CEO da Schneider

VEJA S/A | episódio 40.

O venezuelano Rafael Segrera é o presidente da multinacional francesa Schneider Electric desde meados de 2018. A companhia é especializada em produtos e serviços para distribuição elétrica, controle e automação. Segrera é mais um que defende a bandeira da transição energética no Brasil e no continente, mas pediu mais agilidade e velocidade por parte das empresas e do governo. O executivo defende que a agenda de sustentabilidade precisa ir para além dos escritórios, e que ainda falta apetite do empresariado para zerar as emissões de carbono antes de 2040. Segrera também elogiou os planos, métodos e discursos do governo brasileiro no campo da sustentabilidade, mas cobrou cobrou uma execução mais rápida. O executivo fala ainda sobre o título de empresa mais sustentável do mundo e os impasses do acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

