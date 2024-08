Governo de SP libera mais de R$ 1 bilhão a empreendedores em 18 meses

O governo do estado de São Paulo liberou 1,1 bilhão de reais em crédito para empreendedores ao longo de 18 meses, desde a posse da gestão capitaneada por Tarcísio de Freitas, em janeiro de 2023, até o último mês de julho. O montante abrange programas nas áreas de desenvolvimento econômico e agricultura. O estado concedeu cerca de metade do investimento, ou 596 milhões de reais, através de sua agência de fomento ao empreendedorismo, a Desenvolve SP. Em 2023, a agência atendeu mais de 1600 empresas paulistas. Mais de 300 milhões de reais em crédito foram liberados pelo programa Banco do Povo, destinado a pequenos empreendedores formais e informais. Já a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado concedeu 255 milhões de reais ao setor rural desde o início do ano passado.