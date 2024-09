Governo de SP faz parceria com Uber, 99 e iFood mirando dívidas de IPVA

O governo do estado de São Paulo firmou uma parceria com as plataformas de mobilidade e delivery Uber, 99 e iFood para estimular a renegociação de dívidas do IPVA, o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor. O estado vai lançar o programa Acordo Paulista IPVA nesta terça-feira, 24, mirando 2 bilhões de reais em dívidas detidas por 950 mil pessoas. A parceria entre o governo estadual e as plataformas consiste na divulgação do programa aos motoristas parceiros, que são considerados representantes do público-alvo da campanha, incluindo informes personalizados nos canais digitais das companhias. O Acordo Paulista IPVA vai incluir contribuintes que devem até 42,4 mil reais no pagamento do imposto. Os débitos poderão ser divididos em até 60 vezes e multas e juros, abatidos.