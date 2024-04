Governo de SP espera alavancar R$ 400 milhões para a Cultura com missões

O governo do estado de São Paulo espera movimentar cerca de 400 milhões de reais em novos negócios no setor cultural a partir de missões empresariais no primeiro semestre deste ano. O montante é o mesmo projetado para todo o ano de 2023. Desde janeiro, o estado levou empresas ao Festival de Cinema de Berlim, ao festival de mídia South by Southwest (SXSW), no Texas, e à Game Developers Conference, na Califórnia. Também estão previstas missões aos festivais de cinema e publicidade de Cannes, na França, em maio e junho. Apenas a ida ao festival de Berlim, em fevereiro, deve alavancar 84 milhões de reais em negócios, segundo o governo estadual. O valor é quase o dobro do orçamento do CreativeSP, o programa que levou dez empresas paulistas ao evento, até 2028, que é de 45 milhões de reais. No caso dos festivais de Cannes, 20 companhias terão sua viagem patrocinada pelo estado.

Siga o Radar Econômico no Twitter