Governo de São Paulo quer prospectar R$ 7 bilhões em negócios do turismo

Em uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens de SP, em parceria com a InvestSP, agência paulista de promoção de investimentos do Governo de São Paulo, e a Câmara de Comércio e Indústria dos Brics, será realizado nesta segunda-feira, 26, o primeiro Fórum Internacional de Investimentos do Turismo de SP. O evento reúne, na capital paulista, 14 grandes fundos com atuação internacional em investimentos e financiamentos privados, que juntos representam um trilhão de dólares e importantes projetos âncoras de empreendimentos turísticos que estão sendo preparados para aumentar a oferta turística de São Paulo, que somam 7 bilhões de reais em investimentos.

Entre os 34 projetos que serão apresentados, um deles é a readequação do edifício Martinelli, um dos primeiros arranha-céus do país, na capital, com previsão de um novo restaurante, bar temático e entretenimento no terraço e subsolo; uma arena de shows e hotelaria temática entre as emblemáticas avenidas Ipiranga e São João, investimentos em aeroportos, como o de Guarulhos e Olímpia; e hotéis no formato de multipropriedade em destinos do interior paulista. Participam do fórum fundos brasileiros e internacionais e empreendedores de grandes empreendimentos como Wet’n Wild, WTC, Blue Tree, Vila Galé, Votorantim, FOHB, Grupo Wish, CVC e Grupo Accor.