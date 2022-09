Governo de São Paulo assina acordo com BID pela despoluição do Rio Tietê

O governo do estado de São Paulo assinou nesta quinta-feira, 29, um acordo de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de 79,9 milhões de dólares para fomentar o programa Renasce Tietê, que reúne uma série de medidas para recuperar e preservar o rio e seus afluentes. O projeto é conduzido pelas secretarias da Fazenda e Planejamento da gestão de Rodrigo Garcia (PSDB), responsável pela captação dos recursos, e de Infraestrutura e Meio Ambiente, que vai contratar e fiscalizar os trabalhos desenvolvidos.

Com a contrapartida do estado, de 20,1 milhões de dólares, serão, no total, 100 milhões de dólares em investimentos. O prazo total do empréstimo é de 24 anos e meio, incluída a carência de seis anos. O programa abrange 12 municípios e beneficiará cerca de 3 milhões de pessoas em uma extensão total de 75 quilômetros do rio. A iniciativa é congruente à política de despoluição do Rio Pinheiros, cuja meta foi cumprida pela gestão de João Doria (PSDB) e Garcia.

