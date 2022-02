Governo começa exonerações em massa e Receita vai ficando sem chefes

O Diário Oficial desta quarta-feira, 9, traz cerca de 90 exonerações de cargos de chefia de auditores da Receita Federal que entregaram seus cargos no movimento para pressionar o governo a cumprir o acordo para liberação de bônus de eficiência e produtividade no Orçamento de 2022. O secretário da Receita tem represado as exonerações porque enquanto elas não são oficializadas os auditores são obrigados a cumprir suas funções. Por isso, o movimento aprovou até mesmo o acionamento da Justiça para obrigar o governo a publicar as exonerações.

“A Receita Federal em pouco tempo ficará ingovernável. Operação padrão nas Aduanas, sessões suspensas no Carf e centenas de setores sem chefes. A inércia do Governo vai sacrificar empresas, empregos e em pouco tempo a própria arrecadação de impostos”, diz em nota o presidente do Sindifisco Nacional de Brasília, George Souza.

