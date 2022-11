Governo Bolsonaro faz jogo de empurra sobre presenças na COP-27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcará no dia 14 de novembro para o Egito, para participar da conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP-27. Ele levará em sua comitiva a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e a senadora Simone Tebet (MDB). Em paralelo, o governo de Jair Bolsonaro faz um jogo de empurra para divulgar sua comitiva. Indagados pelo Radar Econômico, órgãos do governo jogaram a outras autarquias a responsabilidade de informar sobre a comitiva. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) informou à coluna que o Ministério do Meio Ambiente deveria ser procurado. A pasta comandada por Joaquim Leite, por sua vez, jogou a responsabilidade para o Ministério de Relações Exteriores.

Finalmente, o Itamaraty respondeu que o chefe da comitiva será o ministro do Meio Ambiente — cuja pasta não havia respondido sobre a comitiva. Segundo as Relações Exteriores, os principais negociadores do Itamaraty na conferência são o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos; e o embaixador Leonardo Cleaver de Athayde, diretor do departamento de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o Itamaraty, a lista completa da delegação brasileira na COP-27 será publicada durante a conferência, no próprio site do evento.

