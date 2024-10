Gigante de energia solar projeta recorde antes de desembarcar no Brasil

A DAH Solar, gigante chinesa de painéis solares, projeta um aumento de quase 80% em suas exportações para o Brasil neste ano. Cerca de 1,46 milhão de equipamentos devem ser vendidos ao país em 2024, um recorde anual, contra 820 mil no ano anterior. No primeiro trimestre deste ano, as vendas atingiram a marca de 881 mil painéis, superando todo o volume de 2023. De olho na guinada positiva do mercado brasileiro, a DAH está em vias de abrir uma filial no país, com instalações já montadas em Campinas (SP). A empresa aguarda apenas os trâmites finais para a abertura do CNPJ, o que será anunciado até o final do ano. Desde que começou a exportar seus produtos ao Brasil, em 2019, a chinesa totaliza 6 milhões de painéis solares fornecidos, que somam três gigawatts (GW) em geração de energia.