Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Com catorze shopping centers no portfólio, a administradora Partage Malls, do empresário Ricardo Baptista, deve investir cerca de 800 milhões de reais na construção de dois centros de compras, o seu primeiro em Brasília e o segundo da rede em São Paulo, onde já tem o Santana Parque Shopping. A empresa não descarta eventual financiamento para completar os cheques.