Gestora de R$ 6 bilhões, Clave Capital é comprada pelo BTG Pactual

A Clave Capital, uma gestora multiestratégia com R$ 6 bilhões sob gestão, será 100% absorvida pelo BTG Pactual, que já era sócio minoritário da casa. Com a decisão, alguns dos principais executivos da gestora passarão a integrar o corpo de sócios do banco de André Esteves, caso de Rubens Henriques, que atuava como presidente da Clave, e Rodrigo Carvalho, responsável pela estratégia multimercado macro. André Caldas, outro sócio importante da Clave, não participará do movimento e deve estruturar uma nova gestora independente, com o BTG Pactual como sócio minoritário. Conforme interlocutores, Henriques assumirá a posição de presidente da BTG Pactual Asset Management, hoje ocupada por Alan Hadid, que, por ora, não deixará o banco.

