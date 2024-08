Gerdau descarta plano de desinvestimento, apesar de suspensão de fábricas

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, somou 5,9 bilhões de reais de dívida líquida ao fim de junho, valor 16,5% superior na comparação com o final do primeiro trimestre de 2024. Apesar da dívida, a empresa concluiu o segundo trimestre de 2024 com Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 2,6 bilhões de reais. Por sua vez, o lucro líquido ajustado da Companhia totalizou 945 milhões de reais entre abril e junho, enquanto a receita líquida somou 16,6 bilhões de reais e as vendas físicas de aço alcançaram 2,7 milhões de toneladas.

Ainda assim, a Gerdau vem demitindo em massa desde o ano passado e promovendo suspensões temporárias de fábricas, sob argumentos de queda na produção e na lucratividade. “Não há a mínima possibilidade de qualquer desinvestimento da Gerdau no Brasil. Está descartado. O plano é hibernar algumas plantas para aumentar a capacidade produtiva de outras”, diz Gustavo Werneck, presidente da Gerdau. “Estamos migrando a capacidade de algumas usinas para outras, para gerar eficiência e redução de custos”.