Gastos de brasileiros no exterior crescem 27% no 1º semestre, diz pesquisa

Os gastos dos brasileiros durante viagens no exterior tiveram um aumento de 27% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo levantamento do programa de fidelidade Latam Pass. Os dados foram obtidos com base nas compras de clientes realizadas fora do Brasil com o cartão Latam Pass Itaú, uma parceria entre a marca e a instituição financeira. É apontado que, no caso de clientes que utilizam o cartão do tipo Black, que oferece maior conversão em pontos por dólar gasto, as compras mais que triplicaram no período.

Segundo Martin Holdschmidt, diretor geral do programa no Brasil, o número reforça o grande interesse de brasileiros por cartões que oferecem vantagens em troca de compras. “É um comportamento que vem se fortalecendo nos últimos anos. Se compararmos o primeiro semestre de 2023 com o mesmo período de 2018, há um crescimento consideravelmente forte principalmente nas emissões do cartão Black”, diz o executivo.

