Futebol não pode mais gerar dívida e esperar anistia, diz CEO do Fortaleza

VEJA S/A | episódio 55.

O VEJA S/A desta semana entrevista Marcelo Paz, CEO do clube Fortaleza. O administrador de empresas foi presidente do clube entre os anos de 2017 e 2023, quando deixou o posto e assumiu o comando da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) da equipe. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o executivo explica que o Fortaleza decidiu não vender o controle majoritário do negócio e está preparado para vender ações no mercado — desde que não comprometam o controle da empresa. Paz afirmou ainda que é a favor do chamado fair-play financeiro e disse que o exemplo do Corinthians, que possui dívidas de mais de 2 bilhões e realizou contratações astronômicas para se livrar do rebaixamento, não é saudável para o futebol brasileiro. Ele fala ainda sobre a proposta que recebeu do clube e a possibilidade de deixar o Fortaleza.

O executivo também é o presidente da Liga Forte União (LFU), que negocia os direitos de transmissão de 33 clubes brasileiros, e defendeu o fracionamento dos direitos entre diferentes emissoras de televisão aberta, fechada e streamings. As negociações com o Grupo Globo, a ofensiva das bets no futebol brasileiro e o polêmico calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também são assuntos do programa. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

Ouça o VEJA S/A também pelo Spotify