Futebol e etanol: a conversa entre o papa e o ministro Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu nesta sexta-feira, 3, com o Papa Francisco, no Vaticano, e o entregou a “Carta aberta do Brasil pela promoção dos princípios para uma transição energética justa e inclusiva”. Silveira, que também entregou uma correspondência do presidente Lula no mesmo sentido, ressaltou que a preocupação e o posicionamento do pontífice frente aos desafios globais, como às mudanças climáticas e o aquecimento global, tem ajudado a despertar à atenção e a cobrar ações efetivas dos países, principalmente os desenvolvidos, no combate à pobreza energética e na construção de consensos em prol do bem comum, visando especialmente às parcelas mais pobres da população.

Durante o encontro, o papa elogiou o esforço do Brasil na promoção de fontes de energia limpa, como o etanol. Eles também conversam sobre futebol, e o ministro entregou ao papa alguns presentes: uma camisa do Galo, café de Minas Gerais e uma réplica de uma obra de Aleijadinho.