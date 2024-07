TRX fecha negócio de R$ 621 milhões para novo hospital Albert Einstein

O TRX Real Estate (TRXF11), fundo de investimento imobiliário da TRX Investimentos, divulgou há pouco um Fato Relevante informando a assinatura de um contrato no valor de 621,2 milhões de reais para construção de um hospital que será operado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. De acordo com o documento, o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel assinado nesta quinta-feira, 25, tem como objeto a aquisição, pelo fundo, da fração de 70% do imóvel localizado na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 14 500 (Marginal do Rio Pinheiros), que posteriormente será locado para o Einstein por meio de um contrato com duração de 20 anos.

Segundo o comunicado ao mercado, no ato da assinatura, o TRXF11 desembolsou 5 milhões de reais como sinal e a previsão é que, até dezembro deste ano, sejam pagos 160 milhões de reais. O restante, afirma o fundo, será quitado de acordo com num cronograma já estabelecido no contrato.

Listado na bolsa desde janeiro de 2020, o TRXF11 hoje conta com mais de 165 mil cotistas. Com essa aquisição, o fundo imobiliário “híbrido” passará a ter 56 imóveis em 13 estados. Recentemente, o TRXF11 superou a marca de 2 bilhões de reais em valor de mercado.

