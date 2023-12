Fundadores da Kabum! queriam Luiza Trajano em processo contra Magalu

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os fundadores da Kabum!, Leandro e Thiago Ramos, queriam arrolar a empresária Luiza Trajano como testemunha no processo que corre na Justiça contra a Magazine Luiza. A Kabum! foi adquirida em 2021, mas, por contrato, eles deveriam permanecer à frente da empresa de eletrônicos por mais 2 anos.

A audiência estava marcada para sexta-feira, 15, mas foi cancelada após pedido da varejista, que argumentou que o processo teria relação com o processo de venda, em discussão na arbitragem.

Os irmãos alegam que foram demitidos em retaliação por ajuizarem um processo contra o Itaú BBA e a própria Magalu. Por sua vez, a varejista diz que eles estavam, de forma paralela, trabalhando em uma concorrente enquanto diretores da Kabum!.

No início deste ano, os irmãos Ramos afirmaram ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que o Itaú favoreceu o Magazine Luiza no processo de venda do negócio. A transação foi concluída pelo valor de 3,5 bilhões de reais. Em abril, foram demitidos.