Fundadores da KaBuM! entram com ação contra Itaú BBA nos EUA

Os fundadores do KaBuM!, os irmãos Leandro e Thiago Ramos, ingressaram com uma ação contra o Itaú BBA em Nova York, nos Estados Unidos. O Itaú BBA foi a instituição financeira mandatada pelos irmãos Ramos para negociar a empresa com a Magazine Luiza, em 2021, por 3,5 bilhões de reais. A ação é para buscar provas nos EUA para endossar o processo que corre no Brasil.

A ação que os irmãos Ramos ajuizaram nos EUA é uma discovery que tem como objetivo colher depoimentos de executivos do Itaú BBA USA e obrigá-lo a exibir documentos relativos à operação de follow on de ADRs do Magazine Luiza realizada em julho de 2021, em que o banco atuou como agente de colocação dos títulos para investidores estrangeiros. O propósito da ação é reforçar as provas de atuação em conflito de interesses para instruir as ações e pleitos dos Ramos contra o Itaú no Brasil.

Segundo a ação, o Itaú teria agido pelos interesses da Magalu — e não dos irmãos aos quais estavam mandatados. Em 2011, quando da abertura de capital do Magalu pelo BBA, 45% das ações foram financiadas pelo próprio Itaú juntamente com a Luizacred, instituição financeira do grupo. Ao ofertar as ações nos Estados Unidos, também não teria sido informado aos investidores locais, pelo banco, que cinco diretores do BBA eram também funcionários na Luizacred.

Os irmãos Ramos receberam 1 bilhão de reais em dinheiro pela transação e receberiam o restante em 125 milhões de ações, mas o valor dos papéis sofreu forte desvalorização e o valor remanescente ficou abaixo dos 500 milhões de reais.

Os irmãos Ramos, em manifestações judiciais anteriores, já haviam alegado que o Itaú BBA, em virtude de ligações com o Magazine Luiza, estaria conflitado não apenas para assessorá-los na venda da Kabum para o Magazine Luiza, como também para atuar como coordenador e agente de colocação de ofertas de ações da varejista.