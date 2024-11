Fórmula 1: O impacto bilionário da competição para São Paulo

A expectativa com o impacto econômico com a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, entre os dias 1 e 3 de novembro, é a mais alta dos últimos anos, com projeção de chegar a 2 bilhões de reais, de acordo com dados da Prefeitura de SP. No ano passado, o impacto econômico foi de 1,6 bilhão de reais.

De acordo com a organização do evento, o crescimento financeiro se deve diretamente ao gasto feito por turistas na cidade durante os dias de evento, com uma média de 4 689 reais, entre três e quatro dias hospedados na capital. Na edição realizada em 2023, o GP de Interlagos registrou recorde de público, com 267 mil pessoas presentes. “Há uma estimativa de que o turismo esportivo global deve movimentar 1,8 trilhão de dólares até 2030. Na prática, a gente tem percebido um aumento pelas demandas de pacotes de viagem para diversos eventos ligados ao esporte”, afirma Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional que comercializa pacotes de viagem para o GP de São Paulo.