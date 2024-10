Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Ford assinou junto com o Governo do Ceará um acordo de transação para a transferência ao Estado da fábrica da empresa no município de Horizonte.