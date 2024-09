Ford doa Mustang GT Performance personalizado para a ONG Gerando Falcões

A Ford doou um Mustang à ONG Gerando Falcões como parte de um evento para angariar recursos à instituição. O carro será leiloado e o valor será revertido integralmente para projetos da Gerando Falcões, que trabalha para mitigar a pobreza nas favelas brasileiras. O leilão virtual tem início nesta sexta-feira, 6, e vai até o dia 14 de outubro. O anúncio da doação do Mustang GT Performance foi feito por Martín Galdeano, presidente da Ford para a América do Sul, e por Edu Lyra, presidente da Gerando Falcões, em um evento na sede da Ford, em São Paulo.

Trata-se do único Mustang de sétima geração a desembarcar no Brasil, além do único exemplar na cor prata orvalho no país, com uma pintura exclusiva. “Agradecemos à Ford por essa doação que vai ajudar não só a alavancar nossas ações, como também a dar mais visibilidade ao trabalho que desenvolvemos para criar programas e tecnologias sociais escaláveis e de alto impacto nas favelas”, diz Lyra.