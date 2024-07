FlyBy Viagens cresce 60% e fecha semestre com faturamento de R$ 200 mi

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A FlyBy Viagens, empresa fundada em 2018, especializada em passagens aéreas em classe executiva e primeira classe, alcançou 200 milhões de faturamento no primeiro semestre deste ano, 60% acima do mesmo período em 2023. A empresa projeta fechar o ano de 2024 com um faturamento acima de 400 milhões de reais.

“O crescimento tem sido impulsionado principalmente pelo mercado americano. Temos observado um aumento substancial na demanda do escritório de Miami, atribuído, em grande parte, à valorização do dólar frente ao real, o que tem reduzido o custo de aquisição de milhas em reais e aumentado a competitividade dos nossos serviços no mercado global”, revela Gianlucca Nahas, um dos sócios da FlyBy Viagens.