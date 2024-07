Fintech lança primeira IA para desburocratizar operações cambiais

A Transferbank, fintech brasileira que operacionaliza pagamentos internacionais, lançou uma ferramenta de inteligência artificial (IA) voltada à otimização de operações cambiais. Chamada Guia Câmbio, a tecnologia permite que bancos, corretoras e outras instituições consultem as classificações e os documentos exigidos para a compra e venda de moedas estrangeiras, como previsto pelo Banco Central (BC), e recebam sugestões para a sua operação. A autoridade monetária exige que cada envio ou recebimento do exterior deve ser classificado de acordo com um código que indica sua finalidade e garante a conformidade com a legislação. Segundo Luiz Felipe Bazzo, CEO da Transferbank , o mercado financeiro “enfrenta desafios com processos manuais complexos e alta burocracia, especialmente no que se refere às decisões de compliance”. Cerca de 7 milhões de reais foram investidos para o desenvolvimento da tecnologia de IA.

Uma inteligência artificial do tipo generativa, mais sofisticada, está sendo desenvolvida para reforçar a ferramenta. Com a IA generativa, que está em fase de testes e disponível para clientes selecionados, será possível fazer perguntas a respeito de legislações, impostos e regulações, em um modelo de chat com a máquina. Atualmente, a Transferbank atende clientes como Mirae Asset, Corretora Dourada, Mapa Câmbio e Nord Investimentos. Com pouco mais de 4 anos de atuação no mercado, a fintech transacionou mais de 4 bilhões de reais através de aproximadamente 30 mil contratos.